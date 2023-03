Em depoimento ao TSE, Torres diz que minuta do golpe era "lixo" e "loucura"

Apoie o 247

247 - Durante seu depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (16), o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, descreveu a minuta do golpe, encontrada em sua casa, como sendo um "texto folclórico". Ele também rotulou o documento como "lixo" e "loucura". As informações são do Metrópoles.

Torres manteve a mesma versão do depoimento anterior dado à Polícia Federal em 2 de fevereiro, afirmando que não conhecia a origem do documento. Na declaração anterior, ele disse à PF que uma empregada doméstica pode ter colocado a "minuta do golpe" em uma estante "ao arrumar a casa" e que ela foi entregue em seu gabinete no Ministério da Justiça, mas afirmou desconhecer quem a produziu.

O depoimento de Torres foi dado no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) apresentada pelo PDT, que questiona uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores, em julho de 2022, na qual realizou ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral.

