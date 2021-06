Em depoimento, Moro afirma que ouviu falar de "gabinete do ódio" quando era ministro

O ex-ministro disse que integrantes do governo falavam sobre a presença de Carlos Bolsonaro no gabinete edit

Lucas Rocha, Fórum - O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro disse em depoimento prestado à Polícia Federal que tomou conhecimento sobre o chamado “gabinete do ódio” montado no Palácio do Planalto através de outros ministros do governo Jair Bolsonaro. O depoimento foi prestado no inquérito que investiga os atos antidemocráticos.

“Indagado sobre como tomou conhecimento da relação de tais pessoas com o denominado ‘gabinete do ódio’, respondeu que tomou conhecimento por comentários entre ministros do governo”, diz trecho do depoimento registrado pela PF, obtido pelos jornalistas Tácio Lorran e Igor Gadelha, do Metrópoles.

Moro ainda afirmou à PF que “os nomes de CARLOS BOLSONARO e TERCIO ARNAUD eram normalmente relacionadas ao denominado Gabinete do Ódio”.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.