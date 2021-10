Em derrota para o governo Jair Bolsonaro, PGR se manifesta pela condenação de Daniel Silveira

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nessa quinta-feira (7) pela condenação do ex-deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) na ação sobre as ameaças feitas por ele aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o órgão, o ex-parlamentar deve ser condenado pelos crimes de coação e de incitação à subversão da ordem política e social. A PGR destacou que ele deve ser absolvido da acusação de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis.

O ex-deputado do PSL foi preso em fevereiro após determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. O então deputado divulgou um vídeo em que chamou o ministro de "advogado do PCC" e Edson Fachin de "canalha". Silveira também defendeu a aplicação do AI-5 contra o Supremo e incitou a subversão às ordens dos ministros. Na ocasião, o plenário da Câmara manteve a prisão.

