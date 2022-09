Em desespero, bolsonaristas espalham em Brasília outdoors com propaganda eleitoral ilegal

Apoie o 247

247 - Outdoors de grupos bolsonaristas que convocavam as pessoas para as comemorações do 7 de Setembro foram substituídos por imagens com frases idênticas e design similar, promovendo, na prática, uma propaganda que é proibida por lei, informa a Folha de S.Paulo.

Com as cores da bandeira do Brasil, há mensagens inclusive de incentivo ao voto de idosos e outras com slogans repetidos por Jair Bolsonaro e seus apoiadores de extrema-direita.

Um lema presente em praticamente todas essas propagandas, "brasileiros pelo Brasil", se repete nos novos outdoors, que se espalharam por várias vias da capital federal.

A lei eleitoral, no parágrafo 8º do artigo 38, diz que "é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor".

Proibidos no centro da capital federal devido às regras de tombamento do Plano Piloto, os outdoors estão espalhados pelo pelas principais vias de acesso às outras regiões do Distrito Federal, como na BR 020, na BR 040, na EPTG e na EPGU.

