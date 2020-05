Em dia com 965 mortos por coronavírus, Bolsonaro festeja, come cachorro-quente e provoca aglomeração

247 - Bolsonaro parece não ter limites para confrontar a sociedade brasileira esmagada pela pandemia, pela quarentena, pela dor e pela devastação da economia. Mais uma vez, ele violou a quarentena e os protocolos de segurança preconizados pela OMS e saiu em aglomeração, festejando e tirando fotos com apoiadores.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada no meio da tarde e foi ao apartamento do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. De lá, seguiu para a casa do filho Jair Renan Bolsonaro. A presença do comboio de seguranças da presidência atraiu curiosos. Quando o presidente saiu do prédio, um grupo de apoiadores se aglomerou para pedir fotos. Ele atendeu aos pedidos e carregou uma criança no colo.”

A matéria ainda informa que “nos prédios ao redor, gritos contra o presidente e um início de panelaço foi ouvido. Em seguida, se dirigiu a um tradicional carrinho de cachorro-quente na Asa Norte, região de Brasília. Por conta das restrições de prevenção ao coronavírus adotadas pelo governo do Distrito Federal, não há mesas para comer no local.”

