Em encontro com ruralistas, Bolsonaro, sem máscara, causa mais uma aglomeração

247 - Jair Bolsonaro novamente provocou aglomeração, desta vez neste sábado (15) em um almoço com ruralistas em Brasília.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, ele visitou o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, onde um grupo o recepcionou com duas panelas de risoto de carneiro. O setr do agronegócio programou uma manifestação à tarde na Esplanada dos Ministérios em apoio a Bolsonaro.

Bolsonaro abraça e cumprimentando os apoiadores, descumprindo regras sanitárias de combate à Covid-19. O grupo também ignorava o uso de máscara.

