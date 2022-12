Em evento, Bolsonaro se cala sobre terrorismo em Brasília e diz que militares 'lutarão para impedir iniciativas arbitrárias'

O comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, afirmou que Bolsonaro conta "com a minha, com a sua, com a nossa Marinha" edit

247 - Um dia após seus apoiadores promoverem atos de terrorismo em Brasília, incendiando veículos e tentando invadir a sede da Polícia Federal, Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (13) de um evento com integrantes da Marinha do Brasil.

Bolsonaro não discursou, mas um locutor leu uma nota em seu nome. O texto afirmava que a Marinha é comprometida com o futuro da pátria e que os fuzileiros navais, com sacrifício da própria vida, "lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar o interesse do nosso país".

"O evento, que aconteceu no Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília, foi fechado à imprensa e teve a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e de ministros do governo. Bolsonaro não discursou, e sua mensagem foi lida enquanto a transmissão oficial exibia a imagem do presidente", relata a Folha de S. Paulo.

Antes da nota ser lida, o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, afirmou que Bolsonaro conta "com a minha, com a sua, com a nossa Marinha".

