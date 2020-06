Em fúria, Bolsonarista rouba faixas sobre mortes por coronavírus e xinga manifestantes (vídeo)

Portal Forum - Um mulher apoiadora do presidente Jair Bolsonaro arrancou uma série de faixas colocadas por manifestantes na praia de Cambuci, em Vitória (ES), neste domingo (21) em que ocorreram protestos antifascistas e antirracistas contra o ex-capitão em diversas cidades. As mensagens lembravam os mortos por coronavírus no estado.

“O presidente foi eleito, deixa ele terminar o mandato dele. Isso é democracia”, disse ela após arrancar as mensagens. “Coloca a faixa lá na varanda da sua casa se você pagar IPTU. Eu tive que engolir PT por muito tempo”, declarou ainda a mulher que caminhava pela orla sem máscara de proteção.









