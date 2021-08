Em jantar com senadores, André Mendonça critica a Lava Jato

As críticas foram feitas durante um jantar na residência do senador Wellington Fagundes (PL-MT). Indicado por Jair Bolsonaro para o STF, André Mendonça criticou o chamado ativismo judicial edit

247 - Indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça criticou o que chamou de ativismo judicial. Ele participou de um jantar na residência do senador Wellington Fagundes (PL-MT). Os relatos foram publicados pela CNN Brasil.

"Ele vê a necessidade do STF buscar convergência entre os poderes e não ser um ativista. Ele e Gilmar Mendes falaram muito sobre a Operação Lava Jato, criticaram a Lava Jato, os excessos da operação. Andre falou muito sobre as Mãos Limpas, disse que a operação não salvou a Itália. Deu uma visão que é preciso punir as pessoas, mas salvar as empresas, e isso não ocorreu aqui", disse o senador.

