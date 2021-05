Em mais uma declaração racista, Bolsonaro chama apoiador negro de "cabelo duro": "tô vendo uma barata" (vídeo)

Revista Fórum - Em sua tradicional conversa com apoiadores no “cercadinho” em frente ao Palácio da Alvorada, na tarde desta quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro arrancou risadas ao fazer uma piada racista, zombando do cabelo de um dos presentes.

“Fala ô, cabelo duro. Vou te avisar que tem piolho”, disparou Bolsonaro, em uma clara tentativa de causar polêmica e desviar o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as omissões do governo no combate à pandemia, a chamada CPI do Genocídio.

Que nojo! Bolsonaro zomba do cabelo de uma apoiadora negra. O seu preconceito não tem limites. Asqueroso! #ForaBolsonaro pic.twitter.com/UynAP0nPkS — Reginaldo Lopes 🇧🇷 (@ReginaldoLopes) May 6, 2021

Que homem nojento, esse Bolsonaro.



Ao invés de trabalhar, fica contando piadinha racista no cercadinho. E ainda tem essa mania irritante de rir das próprias piadas, o que pressiona o seu entorno a rir forçado para acompanhá-lo.pic.twitter.com/eSwX9Pn9IB — André Figueiredo🌹🇧🇷💉 (@andrepdt12) May 6, 2021

