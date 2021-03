Em meio a mudanças ministeriais, secretária de Educação Básica do MEC pede demissão

A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Izabel Lima Pessoa, pediu demissão do cargo no momento em que a pasta busca mudanças na educação básica, com as quais ela não concordava, e Bolsonaro modifica ministros no Planalto edit

247 - Na onda de mudanças ministeriais no Planalto, a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Izabel Lima Pessoa, pediu demissão do cargo, nesta segunda-feira, 29. A secretaria é considerada uma das mais importantes da pasta.

Segundo o jornal Estado de S.Paulo, Izabel “era um dos poucos nomes no MEC atual que tinha boas relações com especialistas da área e não tinha ligação com a ala ideológica do governo, como sua antecessora, Ilona Becskehazy”.

A reportagem informou que Izabel perdeu o marido recentemente, vítima de Covid-19, e disse a amigos estar muito fragilizada e sem condições de tocar uma secretaria essencial. Ela deixa o governo no momento em que o MEC busca mudanças na educação básica, através do ensino doméstico.

“Segundo fontes, Izabel não concordava com muitas das mudanças e se colocava em choque com a ala ideológica, comandada por Carlos Nadalin, secretário de alfabetização. E que, quase sempre, perdia os embates”, afirmou o jornal paulista. “Integrantes da ala mais técnica do MEC temem que Nadalin assuma no lugar dela”, destacou.

Mudanças ministeriais no governo Bolsonaro

Depois de o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pedir demissão e o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva ser demitido, foi a vez do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Levi, entregar o cargo.

Levi foi chamado ao Planalto na tarde desta segunda-feira (29) para uma reunião com Jair Bolsonaro e saiu de lá já como ex-ministro. André Mendonça, atual ministro da Justiça, deve ser o substituto. Ele já comandava a AGU antes de sair para substituir o ex-ministro Sergio Moro.

Segundo a CNN Brasil, essas serão as movimentações nos ministérios nesta segunda-feira:

Ministério da Defesa

Sai: General Fernando Azevedo

Entra: Braga Netto

Ministério da Justiça

Sai: André Mendonça

Entra: Delegado Anderson Torres

Itamaraty

Sai: Ernesto Araújo

Entra: Carlos Alberto França

Casa Civil

Sai: Braga Netto

Entra: Luiz Eduardo Ramos

AGU

Sai: José Levi

Entra: André Mendonça

