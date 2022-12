Em meio a tensão após tentativa de atentado, PT orienta que militantes não andem sozinhos em Brasília na posse

Dirigentes petistas também pediram ao governo do DF reforço no policiamento nos arredores dos locais que abrigarão a militância edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PT orientou que militantes não caminhem sozinhos por Brasília entre 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2023, data da posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nova recomendação de segurança vem após a polícia frustrar um plano de atentado terrorista de bolsonaristas ao Aeroporto Internacional de Brasília.

De acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles, dirigentes petistas pediram ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reforço no policiamento nos arredores dos locais que abrigarão a militância, como o Parque da Cidade e o estádio Mané Garrincha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.