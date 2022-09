Em mensagens internas, direção da Caixa 'convida' servidores para desfile do 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - A direção da Caixa Econômica enviou uma mensagem interna convidando os funcionários da instituição financeira a participarem do desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Brasília. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, “a mensagem foi encaminhada aos vice-presidentes, que repassaram os convites para superintendências e diretorias do banco público ao longo desta quarta-feira (31)”.

“Pessoal, precisamos indicar, até as 18h de hoje, 5 empregados de BSB de cada SN para o desfile Cívico-Militar Brasília, no dia 7 de setembro”, diz uma das mensagens enviada por um gerente a seus subordinados.

Em sua defesa, a Caixa disse ter distribuído um “lote de convites” para o desfile e que as mensagens não são uma “convocação obrigatória”.

