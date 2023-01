Marcola pressionou PCC para executar resgate cinematográfico

Com objetivo de prevenir a tentativa, a Senappen montou operação de guerra edit

Apoie o 247

ICL

247 - Monitoramento feito pela Secretaria Nacional de Políticas Penais constatou o líder do PCC Marcola pressionou integrantes do grupo criminoso a executar um plano de resgate na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. A reportagem é do portal Metrópoles.

Com objetivo de prevenir a tentativa, a Senappen montou operação de guerra na quarta-feira (25) e transportou o preso, apontado como líder máximo do PCC, para a Penitenciária Federal de Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a ação visa “garantir a segurança da sociedade”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.