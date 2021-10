Em relatório paralelo, governistas ignoram evidências científicas e recomendam uso do 'kit Covid'

Líder da tropa de choque do governo na CPI da Covid, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) também defenderá o tratamento precoce com medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 edit

247 - Líder da tropa de choque do governo na CPI da Covid, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) apresentará um relatório paralelo ao do senador Renan Calheiros (MDB-AL) nesta quarta-feira (20). O parlamentar governista também defenderá o tratamento precoce com medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19.

De acordo com o jornal O Globo, no documento, Rogério pretende rebater as acusações de que Jair Bolsonaro demorou em adquirir as vacinas porque era favorável à imunidade de rebanho.

Rogério também pedirá que o Ministério Público investigue governadores por atos durante a crise sanitária.

