Em reunião com petroleiros, Maia e Alcolumbre se comprometem a tentar reabrir negociações com Petrobrás

Durante encontro com representantes dos petroleiros nesta quarta-feira, 12, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, prometeram conversar com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para reabrir as negociações com os grevistas, suspendendo as demissões edit

247 com Marcelo Auler - Um grupo de petroleiros se reuniu nesta quarta-feira, 12, com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), na residência de Alcolumbre para tratar da greve nacional do petroleiros, que entra no seu 12º dia.

Também participaram do encontro deputados de vários partidos da oposição, entre eles Jandira Feghali (PCdoB) e Marcelo Freixo (PSOL).

Durante o encontro, Maia e Alcolumbre prometeram conversar com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para reabrir as negociações com os grevistas, suspendendo as demissões.

Alcolumbre confirmou posterriormente a parlamentares que conversou com Castelo Branco por telefone sobre a possibilidade e o presidente da estatal teria prometido dar um retorno nesta quinta-feira, 13.

Durante o encontro com os presidentes da Casas, os petroleiros e deputados oposicionistas também alertaram que a Petrobrás está transformando suas unidades em subsidiárias para poder privatiza-las.

A manobra fere a decisão do Supremo Tribunal Federal de junho de 2019, que proibiu o governo federal de vender estatais sem aval do Congresso Nacional e sem licitação quando a transação implicar perda de controle acionário. O STF permitiu vendas sem autorização do parlamento somente para as empresas estatais subsidiárias.

O senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia se comprometeram a levar esta denúncia ao conhecimento do Supremo. Na manhã desta quarta, uma comissão de senadores, entre eles o senador Jaques Wagner (PT), conversou com o ministro Ricardo Lewandowski sobre o assunto.