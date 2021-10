Em reunião, Marcos Pontes é criticado por outros ministros por expor Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, foi criticado por outros ministros na última sexta-feira (15) durante uma reunião ministerial, informa o jornal O Globo.

Os ministros repreenderam Pontes por suas recentes declarações acerca do corte de 92% nos recursos da Ciência. Para os ministros, Pontes expôs Bolsonaro.

Eles pediram, então, que o colega não faça mais críticas ao próprio governo e argumentaram que o Ministério da Ciência não precisa de mais recursos.

PUBLICIDADE

Participaram da reunião, além de Pontes, os ministros da Secretaria de Governo, Flávia Arruda; da Casa Civil, Ciro Nogueira; do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; da Agricultura, Tereza Cristina; do Trabalho, Onyx Lorenzoni; e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE