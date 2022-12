Em semana decisiva, Pacheco, Lira e Alcolumbre se reúnem neste domingo para discutir PEC da Transição

Proposta vai começar a tramitar na CCJ do Senado com alguns pontos sem consenso, como o prazo dos efeitos edit

247 - Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira PP-AL), e da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), se reúnem neste domingo (4) para discutir a PEC da Transição.

A semana é decisiva para o futuro da proposta que dá uma folga fiscal ao futuro governo Lula. O texto ainda não tem consenso em alguns pontos, como o prazo dos efeitos da PEC - a equipe de Lula defende que sejam quatro anos. O valor exato também precisa ser definido.

A expectativa é que na reunião deste domingo fique encaminhado em que momento esses ajustes serão colocados no texto: se já na votação na CCJ, prevista ocorrer até a próxima quarta-feira (7), ou se direto no plenário, informa reportagem do portal G1 .

Lira tem dito a aliados do futuro governo que o texto que o Senado “bancar” também passa na Câmara. O PT já declarou oficialmente apoio à reeleição do deputado do PP na presidência da Casa. Alcolumbre deverá deixar temporariamente a presidência da CCJ para assumir a relatoria da matéria.

