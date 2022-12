Em sigilo, transição de Lula cria grupo de trabalho de Inteligência Estratégica

Apoie o 247

247 - A equipe de transição do governo Lula deliberou nesta quinta-feira (1) a criação de um grupo de trabalho denominado Inteligência Estratégica que vai se dedicar a temas relacionados à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Diferentemente dos demais GTs anunciados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o de Inteligência Estratégica não teve os nomes de seus integrantes divulgados à imprensa. Segundo a jornalista Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo, a nomeação dos quatro membros foi formalizada apenas no Diário Oficial da União (DOU).

Integram a equipe o chefe da segurança de Lula durante a campanha eleitoral, o delegado da Polícia Federal Andrei Passos; o agente da PF Vladimir de Paula Brito, que atua na área de inteligência e mantém vínculos com a Fundação Perseu Abramo, do PT; e quatro agentes da Abin identificados apenas pelo número de suas matrículas, como é de praxe no DOU.

Em entrevista coletiva no último dia 17, o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloizio Mercadante, adiantou que a ideia era que o GT de Inteligência fosse mesmo “mais discreto”.

