Em silêncio, Bolsonaro mantém reclusão no Alvorada e recebe políticos

247 - A quatro dias do fim de seu mandato, Jair Bolsonaro (PL) passou a quarta-feira (28) em silêncio, sem agenda pública ou reunião de despedida que havia convocado antes de viajar para os Estados Unidos, onde pretende passar a virada do ano.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (28) pelo jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro ficou o dia no Palácio da Alvorada, residência oficial destinado quem é presidente. Ele recebeu políticos, como o senador eleito Magno Malta (PL-ES). Do lado de fora havia apoiadores, que não foram cumprimentados pelo chefe do Executivo federal.

Nesta quarta, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro cometeu crime ao estimular as pessoas a não usarem máscaras de proteção contra o coronavírus.

Internautas repercutiram a conclusão da PF e também criticaram a iniciativa de Bolsonaro viajar para os EUA, onde vai se encontrará com o ex-presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano).

