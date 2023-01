Em tom conciliador, Múcio assume Defesa

“O Brasil e suas Forças Armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições e da cooperação com seus vizinhos”, afirmou edit

Apoie o 247

ICL

247 — O novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ao tomar posse, nesta segunda-feira, 2, pregou conciliação e frisou que as Forças Armadas são instituições de Estado.

>>> Leia mais: 'Vamos trabalhar em harmonia pela garantia do regime democrático', diz Múcio a militares

“Apesar de sua dimensão geopolítica, o Brasil e suas Forças Armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições e da cooperação com seus vizinhos. Nossa história, rica em exemplos, mostra que a Marinha, o Exército e Aeronáutica são instituições de Estado”, afirmou.

Ele disse que assume o cargo com “espírito conciliador”, que vai buscar manter “perfeita sintonia” com o alto comando militar, falou de seu respeito às “tradições militares” e encerrou agradecendo e homenageando seu antecessor, o general bolsonarista Paulo Sérgio Nogueira, que não participou do evento.

A cerimônia contou com a presença dos comandantes do Exército, general Júlio César de Arruda, da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno; além dos ex-ministros Bento Albuquerque, Joaquim Silva e Luna e Fernando Azevedo.

A posse de Múcio marca o retorno de um civil no comando do Ministério da Defesa depois de cinco anos, pois desde o governo do golpista Michel Temer (MDB), a gestão era feita por um militar. O novo ministro já foi elogiado pelo ex-vice-presidente e general Hamilton Mourão (Republicanos): “um nome positivo para o cargo”.

Múcio é ex-deputado federal e ex-ministro do Tribunal de Contas da União, foi filiado a partidos de direita, como o Arena, PDS, PFL e PSDB, e, apesar de não possuir experiência militar, seu nome é bem aceito entre militares. No segundo governo Lula, foi ministro-chefe das Relações Institucionais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.