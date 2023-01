Em vez de tiros de canhão, posse de Lula terá homenagem a Pelé

Apoie o 247

ICL

247 - A cerimônia de posse do presidente Lula (PT) neste domingo (1) não terá a tradicional salva de 21 tiros de canhão. Em seu lugar, o evento fará 1 minuto de silêncio em homenagem ao lendário ex-jogador Pelé , falecido na quinta-feira (29), informa a coluna Radar da revista Veja.

>> "Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe", diz Lula sobre Pelé

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, já vinha pedindo há semanas o cancelamento dos tiros de canhão, a fim de preservar o sofrimento de animais de estimação e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou hipersensíveis a barulhos estrondosos.

O pedido de Janja, então, foi atendido pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Após o minuto de silêncio em homenagem ao Rei Pelé, uma banda fará a execução do Hino Nacional nas galerias do Parlamento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.