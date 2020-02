Em espanhol, Carla Zambelli faz vídeo e critica Papa por ter recebido Lula

Cidade do Vaticano, 23h36 de 13 de fevereiro



Papa Francisco olha para o aparelho de celular, incrédulo. As palavras de Carla Sambege tocaram o coração do pontífice.



Com os olhos marejados, despe-se da túnica, e volta a ser Bergoglio, afinal, tudo o que aprendera estava errado. pic.twitter.com/1a7VTLyj39