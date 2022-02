Embaixador da China no Brasil, alvo de ofensas de Eduardo Bolsonaro, deixará função após três anos

Apoie o 247

ICL

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, deixará a função no País após três anos. “Caros amigos, minha missão como Embaixador da China no Brasil está chegando ao fim. Os três anos que passei neste nobre país foram uma experiência valiosa na minha carreira diplomática, uma oportunidade pela qual me sinto profundamente honrado e orgulhoso”, postou o embaixador no Twitter.

Na manhã desta sexta-feira (26), antes do anúncio, Wanming teve reuniões, separadas, com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Mourão é presidente da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban).

Durante a ocupação do posto no Brasil, Wanming foi alvo de diversas ofensas e ataques por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e reagiu em algumas delas pelas redes sociais .

O governo brasileiro chegou a pedir à China, em março e em novembro de 2020, a troca do embaixador chinês. O país ignorou os pedidos brasileiros e manteve o diplomata no posto. A saída de Wanming, no entanto, não tem relações com os atritos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em novembro do mesmo ano, a embaixada da China no Brasil acusou Eduardo Bolsonaro de ameaçar suas relações com o Brasil.

Tive o prazer de me despedir do ministro Carlos França antes de deixar o posto de embaixador. Sou grato a Sua Excelência pela importância que atribui às relações sino-brasileiras. Agradeço também todo o apoio que recebi do Governo Federal brasileiro e do @ItamaratyGovBr. pic.twitter.com/sjRu9DFlgt CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 25, 2022