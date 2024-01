Embaixador de Israel ataca o governo Lula por condenar genocídio contra o povo palestino

Apoie o 247

247 - O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, resolveu atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter apoiado a ação movida pela África do Sul contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) pelo crime de genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza. "Pena que o presidente brasileiro apoiou essas acusações sem base", afirmou Zonshine durante entrevista ao jornal O Globo nesta quinta-feira (11).

Para o embaixador, a iniciativa da África do Sul não está de acordo com a legislação internacional. "A definição da ONU para genocídio, e sabemos que o Brasil cumpre as definições da ONU, é um crime cometido com intenção de destruir um grupo nacional, racial, étnico ou religioso. Isso é exatamente o que o Hamas tentou fazer em 7 de outubro: matar israelenses".

Sediada na Holanda, a CIJ realiza as primeiras audiências públicas no Palácio da Paz em Haia de 11 a 12 de janeiro. Além de mortes e feridos, no documento foram apontadas a destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, cerca de 23.4 mil pessoas morreram em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023.

