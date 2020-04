Embaixador vai à Justiça contra assédio moral e perseguição no Itamaraty

247 - O embaixador Paulo Roberto de Almeida ingressou nesta semana com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal para responsabilizar a União assédio moral e perseguição no Ministério das Relações Exteriores. Com 42 anos de carreira, Almeida diz ter sofrido "retaliações financeiras" por causa de suas críticas ao chanceler Ernesto Araújo. A informação é de Veja.

O diplomata foi demitido em março de 2019 do cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) e foi para a Divisão de Comunicações e Arquivo, onde são exercidas funções de caráter burocrático.

Almeida recorreu ao Judiciário após o Itamaraty lhe imputar "dez faltas injustificadas" em março, o que reduziria o pagamento a que tem direito. Uma situação parecida tinha ocorrido no início do ano, quando o ele recebeu R$ 210 no mês de janeiro. O desconto de 99% da remuneração foi consequência da alegação de que ele teria de indenizar o Itamaraty por outras 20 faltas injustificadas entre maio e agosto de 2019.

O diplomata disse não ter sido informado de que faltas estavam sendo computadas e que apresentou os motivos para as ausências. Entre as razões estavam participações em bancas de mestrado e doutorado, programas de pós-graduação, e eventos políticos e diplomáticos.

Almeida pediu para que o Judiciário obrigue o Itamaraty a apresentar documentos sobre a lotação, ao controle de frequência e ao abono de faltas e atrasos de outros embaixadores. "Com efeito, a ré [a União] poderá provar que a situação do autor não é isolada e que o tratamento que ele recebe é o mesmo dos seus colegas", diz a defesa do diplomata.

