Empresários bolsonaristas articulam criação de rádio pró-governo Bolsonaro

247 - A Polícia Federal apreendeu mensagens no telefone celular do empresário Otávio Fakhoury apontando que empresários bolsonaristas se articularam para comprar uma estação de rádio que apoiaria o governo Jair Bolsonaro.

De acordo com informações dos jornalistas Bela Megale e Aguirre Talento, no jornal O Globo, Fakhoury falou sobre o assunto com Fábio Wajngarten, responsável pela comunicação social do governo Bolsonaro.

Fakhoury é investigado no inquérito que apura a organização de atos pró-golpe, em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi alvo de busca e apreensão realizada em 16 de junho pela PF.