Enquanto Petrobrás coloca preço abusivo no diesel, falta combustível no DF, afirma sindicato

Apoie o 247

ICL

247 - O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF) afirmou que o setor da revenda de combustíveis está sofrendo sérias restrições na oferta de diesel em todos os 42 mil revendedores ou postos de combustíveis espalhados pelo Brasil. O relato do sindicato foi publicado pelo jornal Correio Braziliense.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, o motivo seria a pressão internacional sentida pelo mercado de combustíveis. "Devido à defasagem de preços entre a Petrobras e o mercado internacional, que vem sofrendo forte dilatação devido a guerra na Ucrânia, o setor da revenda está sofrendo sérias restrições na oferta de diesel em todos os 42 mil revendedores (postos) espalhados pelo Brasil", disse o sindicato por meio de nota.

Os mais afetados seriam os postos menores. "Os postos chamados bandeira branca estão praticamente sem o produto. Estes não possuem acordos com as grandes distribuidoras, que, por sua vez, possuem contratos robustos com as refinarias da Petrobras que lhes garantem quotas maiores no mercado interno deste produto", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 10 de março, a Petrobrás anunciou altas de 18,77% e 24,9% para os litros da gasolina e do diesel, respectivamente. Para o gás de cozinha, o reajuste foi de 16% (de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE