Entidades pedem que multa imposta pelo TSE ao PL vá para compra de vacinas

De acordo com entidades, há um "caráter indissociável da democracia e direito humano à saúde" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os movimentos Nacional de Direitos Humanos (MNDH) e de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) pediram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que destine os R$ 22,9 milhões da multa aplicada ao PL para a compra de vacinas.

De acordo com as entidades, há um "caráter indissociável da democracia e direito humano à saúde, que foram renegados" pelo presidente em exercício.

As instituições citaram o bloqueio de R$ 1,65 bilhão do orçamento do Ministério da Saúde como uma medida preocupante em cenário de pandemia e, como consequência, defenderam a aplicação dos R$ 22 milhões na compra de vacinas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.