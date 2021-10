Entidades pedirão ao STF remoção de Guedes por atuação na pandemia

O pedido, que será protocolado por mais de 200 entidades mobilizadas por meio da Coalização Direitos Valem Mais, não menciona as offshores do ministro da Economia nas Ilhas Virgens Britânicas edit

247 - Mais de 200 entidades, mobilizadas por meio da Coalização Direitos Valem Mais, irão protocolar nesta quinta-feira (7) um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, seja removido do cargo. Os grupos argumentam que a atuação de Guedes durante a pandemia da Covid-19 configura crime de responsabilidade.

As entidades não mencionam a revelação de que Guedes mantém uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, favorecida pela alta do dólar. Elas destacam que o ministro deixou de incluir na proposta de Orçamento para 2021 recursos para o combate da pandemia no Brasil. As informações são do jornalista Lauro Jardim, no Globo.

A coalizão sustenta que a postura de Guedes reflete a aposta do governo Jair Bolsonaro na "imunidade de rebanho". O pedido cita, ainda, declarações preconceituosas de Guedes contra empregadas domésticas e a suspensão temporária do auxílio emergencial, em outubro do ano passado.

