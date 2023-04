'Equilíbrio, firmeza e compromisso', diz Ricardo Cappelli ao assumir o GSI

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, confirmou que assumiu interinamente o Gabinete de Segurança (GSI) e citou algumas características do novo responsável pela instituição.

"Por determinação do presidente @LulaOficial, assumo interinamente o GSI com equilíbrio, firmeza e o compromisso de sempre com o Brasil", escreveu o dirigente no Twitter.

>>> Lula aumenta em R$ 2,44 bilhões orçamentos de universidades e institutos federais

O dirigente assumiu o GSI após a demissão do general Gonçalves Dias, que estava no cargo desde janeiro. Antes dele, quem ocupava o gabinete era o general Augusto Heleno, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, o que, até o momento, resultou em 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

>>> Gonçalves Dias disse a Lula que câmera do circuito interno de TV estava quebrada

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defendeu a criação da CPMI dos Atos Golpistas após novas informações da participação de militares nas manifestações.

O GSI afirmou que investiga condutas de agentes que teriam ajudado os terroristas do 8 de janeiro.

Por determinação do presidente @LulaOficial , assumo interinamente o GSI com equilíbrio, firmeza e o compromisso de sempre com o Brasil. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 19, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.