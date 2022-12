Equipe de Lula manifesta insatisfação com PM do DF

Apoie o 247

247 - A equipe do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a Folha de S. Paulo, "fez chegar" ao governo do Distrito Federal seu incômodo em relação à atuação da Polícia Militar frente aos atos terroristas cometidos por bolsonaristas na noite de segunda-feira (12).

"Segundo relatos de pessoas do entorno do petista, o maior descontentamento é com a chefia do departamento de operações da PM do DF", diz a reportagem.

Para os aliados de Lula, falou rigor da PM contra os terroristas bolsonaristas, que praticaram atos de vandalismo e violência por horas na capital federal e não fora presos.

Em postagem no Twitter, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou ser "muito estranho" ninguém ter sido detido.

A falta de prisões virou alvo de questionamentos também do Ministério Público.

