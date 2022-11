Equipe de Transição pede R$ 200 milhões no Orçamento para serviços básicos da PF e da PRF

De acordo com o senador e um dos coordenadores do grupo de Justiça e Segurança da transição, diárias da PRF, operações da PF e emissão de passaportes são uma pauta "emergencial" edit

247 - A equipe do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Orçamento de 2022 deve ser reforçado em R$ 200 milhões para a garantia de serviços básicos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), como a emissão de passaportes, e operações de segurança e controle de fronteiras. "O que temos de mais emergencial para este ano, que são diárias da PRF, diárias para operações da Polícia Federal, e também a retomada dos passaportes,

Senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), um dos coordenadores do grupo técnico de Justiça e Segurança Pública do governo de transição, afirmou nesta quarta-feira (23), durante coletiva de imprensa em Brasília (DF), que a organização da posse de Lula na Presidência, marcada para 1º de janeiro, pode sofrer prejuízos por falta de dinheiro.

"O que temos de mais emergencial para este ano, que são diárias da PRF, diárias para operações da Polícia Federal, e também a retomada dos passaportes, estamos falando aí de algo em torno de R$ 200 milhões nesse ano", acrescentou o parlamentar.

O ex-governador do Maranhão afirmou que, segundo a transição, o dinheiro do Ministério da Justiça e Segurança para evitar a paralisação de serviços da PF e da PRF precisa ser mais de R$ 500 milhões. "Contingenciamentos impostos pelo teto se chocam contra sua excelência, a realidade. Não é 'despesismo gratuito', não é cheque em branco e não se trata de aumentar a despesa".

A PF anunciou na última sexta-feira (18) a suspensão da confecção de passaportes.

Nesta semana o governo Jair Bolsonaro (PL) anunciou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões no Orçamento de 2022 para evitar que as despesas fiquem acima do teto de gastos. A medida prejudica os serviços públicos e o funcionamento de instituições como a PF.

