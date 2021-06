"Era ameaçada o tempo todo", diz mulher estuprada por Lázaro, o "serial killer do DF"

Uma mulher afirmou ter sido agredida por dois irmãos e um deles era Lázaro Souza, 32 anos, que está foragido e é suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. "Me estupraram. Era ameaçada o tempo todo", disse ela edit

247 - Uma vítima relatou constantes ameaças de Lázaro Souza, de 32 anos, conhecido como o "serial killer do DF" e suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. Ele também iria matar outra família feita refém no estado de Goiás.

A mulher, que preferiu não ser identificada, afirmou ter sido agredida por Lázaro, foragido, e pelo irmão dele. "Além de me baterem, continuarem me diminuindo como mulher, xingando a todo tempo, infelizmente, eles me violentaram. Me estupraram. Era ameaçada o tempo todo", acrescentou. O relato dela foi publicado pelo jornal Correio Braziliense.

Ela disse que tentou conversar com os homens, mas eles só a deixaram ir quando viram um helicóptero da polícia. "Ficaram muito nervosos. Eles me mandaram levantar e dar 10 passos para frente. Tinha certeza de que ia morrer, de que atirariam em mim", afirmou.

