“Era bem complicadinho”, diz esposa de Daniel Silveira sobre não ter cancelado auxílio emergencial

Revista Fórum - A advogada Paola Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), após divulgar um vídeo no qual ofende os ministros da Corte, usou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para tentar justificar o recebimento do auxílio emergencial, apesar de ter ocupado cargo comissionado no Jardim Botânico, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente.

Ela alega que cancelar o benefício era “muito burocrático” e “bem complicadinho”. Além disso, diz que tomou conhecimento da existência de dois depósitos de R$ 300 em sua conta somente depois de ter sido procurada pela reportagem de Paulo Capelli, em O Globo.

