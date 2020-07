Erika Kokay: Bolsonaro é fruto das salas escuras da ditadura

“Ele fica todo o tempo levando a democracia para dançar na beira do abismo”, afirmou a deputada. Assista na TV 247 edit

247 - A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) conversou com a TV 247 sobre o fracasso do plano das elites brasileiras que pensavam que poderiam colocar Jair Bolsonaro no poder e, a partir disto, controlá-lo.

A parlamentar afirmou que Bolsonaro é um filho da ditadura que leva a democracia para “dançar” na beira do abismo e que não aceita ser tutelado.

“Bolsonaro não é fruto da democracia, é fruto da ditadura. Ele é construído a partir das salas escuras da tortura e nunca escondeu isso. Portanto, dizia Dilma em determinado momento que eles pensavam talvez que pudessem colocar um chip em Bolsonaro, mas o fascismo não aceita chips. Então ele fica todo o tempo levando a democracia para dançar na beira do abismo”.

