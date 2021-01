Ernesto Araújo culpa "alta demanda" e "burocracia chinesa" por falta de insumos para vacina

247 – O chanceler Ernesto Araújo, que vem tendo sua demissão pedida por diversos setores da elite brasileira e é considerado o pior diplomata do mundo por especialistas, tentou culpar fatores externos, e não as provocações brasileiras à China, pela falta de insumos para a produção de vacinas. “Nossa análise [...] é de que realmente há uma demanda muito grande por esses insumos no mundo. Acho que todos os países, praticamente, estão no processo de vacinação. Temos presente que outros países que precisam importar esse insumo da China estão basicamente na mesma situação, ainda não receberam as entregas. Precisamos desses insumos, inclusive países europeus, enfim”, disse ele, numa reunião com deputados.

“Não identificamos nenhum problema de natureza política em relação ao fornecimento desses insumos provenientes da China. Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer permanentemente, claro, ficar atento a isso”, afirma ainda, antes de criticar a burocracia chinesa.“A China tem um governo, como todo mundo sabe, complexo, uma burocracia complexa e isso requer esse acompanhamento que tá sendo feito diariamente, em coordenação conosco, comigo aqui em Brasília todos os dias o tempo todo.”

