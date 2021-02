Ernesto Araújo vai propor resoluções contra big techs para defender o trumpismo

247 – Num sinal de que segue trabalhando para defender os interesses da extrema-direita estadunidense, o chanceler Ernesto Araújo cogita propor ações contra as gigantes da tecnologia, as chamadas "big techs". "O governo Bolsonaro planeja começar a atuar em fóruns internacionais para reduzir a influência das grandes empresas de tecnologia sobre 'o debate público, as eleições e a democracia de modo geral'”, aponta reportagem de Eliane Oliveira, no jornal O Globo.

"Para isso, prepara-se para levar a fóruns internacionais, como o G-20 e a Assembleia Geral da ONU, propostas cujo fim é combater o que o chanceler Ernesto Araújo tem chamado de 'tecnototalitarismo'”. Na prática, o Brasil deverá ser uma das bases do trumpismo no mundo, após a derrota de Donald Trump para Joe Biden.

