Escolas públicas de Brasília separam meninas e meninos para ensino presencial

Metrópoles - Duas escolas públicas de Brasília decidiram retornar ao ensino presencial dividindo as turmas por gênero. Segundo comunicado oficial do Centro Educacional do Lago Norte (Celan) e do Centro Educacional Lago Norte (Cedlan), a normativa para o ensino híbrido deve ser organizada entre “meninas/moças” e “meninos/rapazes”. Enquanto as mulheres fazem o ensino presencial, os homens se mantém nas aulas remotas e assim sucessivamente.

O plano feito por um comitê das escolas em área nobre da capital foi repudiado pelo Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos do Distrito Federal (Centro DH), que entrou com uma representação no Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) contra as escolas.

No documento, a entidade questiona o porquê da segregação por gênero e considera um prejuízo para toda a classe escolar esse tipo de normativa.

