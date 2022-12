Escolha de Lula para STF está entre Zanin e Manoel Carlos, ex-secretário-geral do STF e do TSE

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pensa em dois nomes para substituir o ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), dizem aliados a Bela Megale, do jornal O Globo. Lewandowski completa 75 em maio e deverá deixar o tribunal. O magistrado pode, no entanto, antecipar sua saída.

O advogado Cristiano Zanin é o nome de mais confiança de Lula. Ele conduziu a defesa do presidente diplomado frente à perseguição da Lava Jato, pondo fim a 27 ações contra o petista. Se o critério for indicar um nome de confiança, Zanin desponta como preferido.

O outro cotado é o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas gestões de Lewandowski. Ele é pós-graduado em Direito na USP, foi professor na mesma universidade de 2020 a 2022 e tem mais de uma década de experiência no Supremo. "Se o critério de Lula for ouvir Lewandowski para fazer sua escolha, já que a vaga que abre é a dele, Manoel Carlos se destaca", diz a reportagem.

Zanin e Manoel Carlos mantêm uma relação de amizade e estão alinhados.

Ainda que Zanin possa não ser escolhido para a vaga de Lewandowski, o advogado permanecerá como nome forte para ocupar outras cadeiras que ficarão vazias ao longo do segundo mandato de Lula, afirmam interlocutores do presidente diplomado. A ministra Rosa Weber se aposenta em outubro de 2023. O ministro Luís Roberto Barroso pode também antecipar sua saída para 2025.

