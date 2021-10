"Espero que PEC seja retomada e Molon, Freixo e Psol revejam seus votos", diz Paulo Teixeira

Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, autor da PEC que modifica a composição do CNMP afirmou que vai pedir a Arthur Lira que prossiga a votação do texto-base: "Quem cantar vitória não age bem" edit

Fórum - Autor da Proposta de Emenda à Constituição 05/21, que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o deputado Paulo Teixeira (PT) demonstrou otimismo na mudança de votos de parlamentares de esquerda, como deputados do Psol e do PSB, que votaram com o lavajatismo nesta quarta-feira (20).

O substitutivo do relator Paulo Magalhães (PSD-BA) foi derrotado por 297 votos a favor e 182 contrários. A proposta original, de autoria de Teixeira, no entanto, não foi submetida à votação, e ainda poderá ser em outra data.

“Eu espero que esse tema seja retomado nas próximas semanas e Freixo e Molon revejam os seus votos. E o Psol também reveja. Mesmo dentro do Psol acho que eles têm uma divergência interna. Eu espero, pelo bem do Brasil, é que prossiga esse debate, que entendamos como início e não final, e que a relação com o Psol seja de apelo e não de reprovação”, afirmou o petista em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta quinta-feira (21).

