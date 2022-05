"Espiões do bem" reforçam segurança de ministros do TSE contra "lobos solitários"

Apoie o 247

247 - Temendo ataques no ambiente político radicalizado por Jair Bolsonaro, ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vêm reforçando sua segurança. Segundo Malu Gaspar, no Globo, um dos maiores temores são os chamados ataques de "lobos solitários", termo usado para descrever terroristas que agem sem aparente coordenação.

Para conter os riscos, equipes de "espiões do bem" mapeiam as ameaças na deep web de possíveis ataques contra os magistrados, além de ataques contra o processo eleitoral.

Em agosto do ano passado, durante as articulações para derrubar a PEC do Voto Impresso, os espiões detectaram uma ameaça contra o então presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso. No entanto, o episódio não teve conotação política.

“É uma cautela -- e é natural que fiquemos sempre em alerta. Somos alvos. Somos somente sete, com uma responsabilidade muito grande”, comentou um ministro.

“É natural que ocorra essa preocupação com segurança, principalmente quando se avizinha o pleito, mas isso não significa que haja um ambiente de tensão com isso. Estamos apenas nos preparando para trabalhar com tranquilidade”.

