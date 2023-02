Esplanada dos Ministérios é fechada para posse do Legislativo

Não há previsão para a liberação do acesso edit

247 - Em razão da preocupação com possíveis atos violentos de bolsonaristas, o trânsito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi fechado para as cerimônias de posse na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que ocorrem na quarta-feira (1º). Apenas carros previamente autorizados poderão acessar a Praça dos Três Poderes.

Não há previsão para a liberação do acesso, pois "irá depender do andamento da situação", disse a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O alto-comando da segurança pública do Distrito Federal e representantes de órgãos de segurança federais estarão no local para garantir a segurança da posse do Legislativo.

