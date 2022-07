Esposa do chanceler Carlos França é promovida no Planalto

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, Metrópoles - A esposa do chanceler Carlos França, Ana Maria Carneiro, foi promovida no Palácio do Planalto. Nessa terça-feira (5/7), ela foi nomeada assessora especial do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro.

No novo cargo, Ana Maria receberá salário bruto mensal de R$ 13,6 mil. O montante é maior do que os R$ 10,3 mil brutos que recebia no cargo anterior, o de chefe de gabinete da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência.

