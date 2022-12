Esquadrão Antibomba da PF faz varredura em hotel de Brasília onde Lula está hospedado (vídeo)

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também reforçou a segurança no entorno do hotel edit

Apoie o 247

ICL

247 - Agentes do esquadrão antibombas da Polícia Federal realizaram uma varredura, na manhã desta segunda-feira (26), no hotel onde o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, em Brasília. Segundo o Metrópoles, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou a segurança no entorno do hotel.

A inspeção do local foi feita na esteira da prisão do terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, no sábado (24). Ele admitiu em depoimento na 01ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) a motivação política do crime.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.