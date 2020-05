'Estamos na iminência de abrir' o comércio, diz Bolsonaro após se reunir com Crivella

"Estamos na iminência de abrir, com responsabilidade, é lógico, o comércio para que a miséria não faça a valer no Brasil", afirmou Jair Bolsonaro, que já violou recomendações da OMS edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou que o País está na "iminência" de abrir o comércio, mesmo com a pandemia do coronavírus.

"Estamos na iminência de abrir, com responsabilidade, é lógico, o comércio para que a miséria não faça a valer no Brasil. A pessoa desempregada não tem saúde", disse nesta quinta-feira (21) em conversa com apoiadores na chegada ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro também ouviu críticas de poucos manifestantes a alguns governadores, mas procurou mostrar alinhamento. "Tivemos uma reunião muito boa que já gerou reflexos imediatos. A Bolsa subiu, o dólar caiu bastante. Somos uma minoria privilegiada de pessoas e está nas nossas mãos conduzir o Brasil".

Na crise da Covid-19, Bolsonaro violou recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao comparecer a manifestações de rua e pedir a reabertura de algumas atividades econômicas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.