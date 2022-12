"Estamos vivendo a reconciliação do Brasil com sua democracia", diz o senador Randolfe Rodrigues

Apoie o 247

ICL

247 - Durante a cerimônia de diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), nesta segunda-feira (12), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) disse que este é um momento histórico para o país. “Estamos vivendo a reconciliação do Brasil com sua democracia. É a reconciliação do Brasil com o seu futuro”.

“Para que não reste dúvidas que a vontade popular consagrada nas urnas tem que ser respeitada. Não existe nada fora do Estado Democrático de Direito. A diplomação do presidente Lula tem esse significado. Outro significado é que pela primeira vez um operário voltou para a Presidência da República depois de 20 anos que ele foi diplomado pela última vez, emocionando todos os brasileiros e brasileiras”, concluiu o parlamentar.

O diploma de Lula presidente também marca a volta por cima do maior líder popular da história do Brasil, que governou o país por oito anos e elegeu - e reelegeu - sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele viu, no entanto, Dilma ser tirada do cargo por um golpe de Estado e, tempos depois, foi injustamente preso, vítima de uma perseguição judicial que visava impedi-lo de ser candidato a presidente em 2018 e, principalmente, destruí-lo politicamente.

