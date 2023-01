'Estão sendo muito bem cuidados pela PF', diz Cappelli sobre terroristas presos em Brasília

Apoie o 247

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, negou as alegações de maus tratos contra os terroristas presos após os atos de violência em Brasília, no domingo (8), feitas por parlamentares e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). “Posso garantir que na Polícia Federal estão muito bem cuidados, serão respeitados e terão seus direitos garantidos”, disse Cappelli nesta terça-feira (10), de acordo com o Metrópoles.

Ainda segundo Cappelli, “eles estão sendo tratados da forma mais cuidadosa possível. A pergunta que deve ser feita é como tinha crianças em um acampamento terrorista, um acampamento com criminosos. Antes eles estavam em situação de real perigo, você tinha crianças, idosos em um acampamento misturados com uma série de criminosos. Posso garantir que na Polícia Federal estão muito bem cuidados, serão respeitados e terão seus direitos garantidos”.

Capelli destacou, ainda, que os detidos estão recebendo alimentação e que um hospital de campanha, com sete ambulâncias, foi instalado pelo Corpo de Bombeiros visando atender a eventuais ocorrências médicas por parte dos extremistas presos pela Polícia Federal. os detidos, cerca de 1,5 mil até momento, foram levados para as dependências do ginásio da Academia da Polícia Federal em Brasília, para serem identificados e fichados de forma individualizada. Idosos e extremistas que estavam com crianças no momento da prisão estão sendo liberados gradativamente pela polícia.

