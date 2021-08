'Esticar das cordas passou dos limites', diz Arthur Lira após a Câmara rejeitar o voto impresso

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a discussão sobre o voto impresso é assunto "encerrado" na Casa. "O esticar das cordas passou de todos os limites. Temos de trazer para a normalidade", disse o parlamentar, que chegou a pedir moderação a Jair Bolsonaro edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tentou pedir moderação a Jair Bolsonaro em um contexto de discussões sobre o voto impresso.

"A PEC vai ao arquivo e esse assunto está encerrado aqui esse ano. Trabalhamos para dar ponto final nessa situação. O esticar das cordas passou de todos os limites. Temos de trazer para a normalidade. Não podemos chegar à eleição com a versão de que este ou aquele foi prejudicado", afirmou Lira em entrevista à GloboNews após a votação.

"É preciso que haja bom senso a partir de agora, tanto do Poder Executivo, quanto do Judiciário, para que podemos nos sentar e escolher uma maneira racional, clara, objetiva, de aumentarmos a transparência, a auditagem, as dúvidas que por acaso possam pairar sobre o sistema eleitoral na forma como se conduz. Dúvida de alguns brasileiros, de muitos brasileiros, que devem ser respeitados", acrescentou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE