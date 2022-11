Estratégia de aliados do governo Lula é deixar Moro 'isolado e sem influência política' no Senado

Apoie o 247

247 - Membros do governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do PT decidiram que vão ignorar a presença do ex-juiz parcial e agora senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) no Congresso, sem entrar em embates com ele, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

"O plano é ignorar ao máximo o ex-juiz e não entrar em embates que permitam que Moro se cacife para um papel de liderança da oposição", diz a reportagem.

Por outro lado, congressistas do PT ficarão em alerta para barrar iniciativas punitivistas do ex-juiz. "A ideia é trabalhar para deixar o ex-juiz 'isolado e sem influência política'. Por isso, boa parte das lideranças petistas defende que Moro seja ignorado e que o governo e parlamentares que apoiem Lula evitem entrar em confrontos que deem espaço ao ex-juiz".

Há também a avaliação de que Moro, por falta de articulação política, encontrará dificuldades no Congresso e que, por isso, não conseguirá encarnar uma liderança da oposição a Lula.

Além de tudo, o União Brasil, presidido por Luciano Bivar, cogita integrar a base de apoio de Lula no Congresso, o que enfraqueceria mais ainda Moro.

